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    На борьбу с саранчой выделили более 61 млн тенге в Актюбинской области

    11 Июля 2023, 22:28

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области продолжается работа по химической обработке полей от саранчи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    На сегодняшний день в Актюбинской области против саранчи обработано 669 тысяч гектаров.

    По информации Актюбинской областной территориальной инспекции, на территории Айтекебийского, Мугалжарского, Уилского, Темирского, Хромтауского, Шалкарского и Иргизского районов была проведена химическая обработка против итальянского пруса на площади 647 145 гектаров и от азиатской саранчи на 21 870 гектарах.

    «Регион полностью обеспечен пестицидами и специализированной техникой для борьбы с саранчой: необходимым наземным и воздушным транспортом.

    В целях улучшения фитосанитарной ситуации из областного бюджета на проведение работ по борьбе с саранчой на текущий год выделено 61,4 млн тенге», - говорится в сообщении пресс-службы.

    На сегодняшний день в Айтекебийском районе выявлена саранча на площади 4 620 га, Хромтауском районе - 1 025 га, Шалкарском районе - 700 га, в связи с чем проведена химическая обработка саранчи на общей площади 6 345 га.

    Мероприятия по химобработке проходят в штатном режиме.

    Также ведется работа по недопущению распространения саранчовых вредителей на приграничных с областью территориях.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат
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