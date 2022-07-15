На борьбу с КВИ заложили 100 млрд тенге в этом году в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств планируется направить на борьбу с КВИ в Казахстане сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этот год запланировано 100 млрд тенге на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это и закупка вакцин, это и на лечение пациентов, это на те надбавки, которые получают наши медработники, работающие в особо опасных условиях», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава уточнила, что нынешний бюджет по сравнению с прошлогодним в шесть раз меньше.

Ранее сообщалось , что в Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости КВИ, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,5 раза.

По данным Минздрава, в сутки регистрируется до 1300 случаев КВИ+ и до 15 случаев КВИ-.





