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    На борьбу с КВИ заложили 100 млрд тенге в этом году в РК

    15 Июля 2022, 14:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств планируется направить на борьбу с КВИ в Казахстане сообщила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На этот год запланировано 100 млрд тенге на борьбу с коронавирусной инфекцией. Это и закупка вакцин, это и на лечение пациентов, это на те надбавки, которые получают наши медработники, работающие в особо опасных условиях», - сказала Ажар Гиният.

    Глава Минздрава уточнила, что нынешний бюджет по сравнению с прошлогодним в шесть раз меньше.

    Ранее сообщалось , что в Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости КВИ, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,5 раза.

    По данным Минздрава, в сутки регистрируется до 1300 случаев КВИ+ и до 15 случаев КВИ-.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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