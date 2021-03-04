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    На более чем 5,7 млн тенге поощрили 37 акмолинцев за сообщения о фактах коррупции

    4 Марта 2021, 17:30

    АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В регионе за период действия института поощрения граждан, сообщивших о факте коррупции, поощрено 37 лиц на общую сумму свыше 5,7 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу области.

    В 2020 году за сообщение о фактах коррупции региональной Антикоррупционной службой поощрено 9 лиц на сумму 1,5 млн тенге. В основном граждане сообщали о фактах взяточничества. К примеру, сообщивший о факте получения взятки, относящейся к категории тяжких преступлений, житель области поощрен на сумму 198 000 тенге.

    Согласно правилам поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, в которые с 15 февраля т.г. внесены некоторые поправки, для лиц, сообщивших о таких фактах устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждения.

    По коррупционным преступлениям, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость представленных льгот или оказанных услуг не превышает 1000 МРП (2 917 000 тенге) – сумма вознаграждения составляет от 30 до 100 МРП в зависимости от тяжести преступления. Если вышеуказанная сумма превышает 1000 МРП – вознаграждение составит 10 %, но не более 4 000 МРП (11 668 000 тенге).

    В случаях отказа от единовременного денежного вознаграждения для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавших содействие в противодействии коррупции, могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности. Важно отметить, что аналогичная система поощрения успешно применяется в ряде зарубежных стран.

    Антикоррупционная служба области напоминает, что в круглосуточном режиме функционирует Саll-центр Агентства 1424, куда граждане могут обратиться и получить бесплатную консультационную поддержку по вопросам противодействия коррупции, сообщить о коррупционных правонарушениях, случаях воспрепятствовании предпринимательской деятельности, а также внести предложения по совершенствованию антикоррупционной политики.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Коррупция
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