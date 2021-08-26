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    На более чем 163 млн тенге обменяли казахстанцы старых банкнот

    26 Августа 2021, 11:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана напоминает, что с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот, выпущенных в 2006 году и после. Всего за это время казахстанцы обменяли 66 403 банкноты на общую сумму свыше 163 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

    Больше всего обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (16,6%), Нур-Султана (9,7%), Карагандинской области (8,8%). Основная доля принятых к обмену купюр – это банкноты номиналом 500 тенге (47,1%).

    Отметим, что вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года можно обменять без каких-либо ограничений по срокам в территориальных филиалах НБК.

    При выпуске новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Банкноты как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении 1 года.

    После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно обменять как в филиалах НБК, так и в отделениях БВУ и офисах АО «Казпочта». По истечении 3 лет вышедшие из обращения банкноты можно будет обменять бессрочно в филиалах НБК.

    Адреса и контакты территориальных филиалов доступны на нашем сайте.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Банки
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