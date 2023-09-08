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    14:27, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На более чем 13 млн тенге обманула актюбинцев мошенница

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    Фото: FERUMNEWS.RU
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пенсионерка из города Актобе отдала мошеннице миллион тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    На домашний телефон 89-летней жительницы Актобе позвонила неизвестная, и представилась следователем. Звонившая сообщила, что ее дочь попала в ДТП и для решения вопроса срочно нужны 6 млн тенге, за которыми придет ее помощник. Ничего не подозревающая пенсионерка собрала все сбережения - миллион тенге - и передала женщине-курьеру, ожидавшей перед подъездом.

    Установлена 27-летняя уроженка Туркестанской области. Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Доказана причастность подозреваемой к пяти фактам мошенничества на территории области, общий ущерб составил более 13 млн тенге.


    Теги:
    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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