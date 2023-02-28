На большей территории Казахстана 28 февраля – погода без осадков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 28 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Погоду на большей части Республики Казахстан будет определять обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков. Лишь на запад, север Казахстана будет оказывать свое влияние атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере – метель. По территории республики ожидаются туман, усиление ветра.

Как сообщалось ранее, осадки и потепление ожидаются на большей части Казахстана.

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 10 регионах Казахстана.



