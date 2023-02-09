На большей части республики ожидаются усиление ветра, туман - Казгидромет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На юг, юго-восток, восток, север страны будет по-прежнему оказывать влияние ложбина циклона, а также с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды – в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге, юго-востоке ожидаются осадки, временами на юге, в горных и предгорных районах – сильные осадки в виде дождя и снега, на востоке страны – сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-западе, юго-востоке – гололед.

Ранее сообщалось, что штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана.

