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    На большей части республики ожидаются усиление ветра, туман - Казгидромет

    9 Февраля 2023, 03:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 9 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    На юг, юго-восток, восток, север страны будет по-прежнему оказывать влияние ложбина циклона, а также с прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды – в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге, юго-востоке ожидаются осадки, временами на юге, в горных и предгорных районах – сильные осадки в виде дождя и снега, на востоке страны – сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-западе, юго-востоке – гололед.

    Ранее сообщалось, что штормовую погоду прогнозируют синоптики 9 февраля в 14 регионах Казахстана.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Казгидромет Погода
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