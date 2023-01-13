Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    На большей части Казахстана в ближайшие три дня ожидается погода без осадков

    13 Января 2023, 12:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 14-16 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    Обширный антициклон распространит свое влияние на большую часть территории Казахстана, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь в северной и восточной частях республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируется неусточивый характер погоды со снегом и низовой метелью. На западе страны небольшое повышение температуры воздуха ночью от 9-19 до 5-17 мороза, основной фон температуры воздуха: ночью на северо-западе 13-28 мороза, на севере 10-23 мороза, в центре 17-28 мороза, на востоке 18-32 мороза, повышение температуры воздуха ночью на юге от 15-25 до 13-21 мороза, на юго-востоке от 20-38 до 15-26 мороза.
    Казгидромет Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за непогоды закрыли три участка автодорог в ВКО для всех видов транспорта
    Участились пожары в банях частных домов в Алматы
    Штормовую погоду прогнозируют синоптики 15 января в шести областях Казахстана
    Водитель из Астаны арестован за неповиновение полицейским на закрытой трассе
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров