На большей части Казахстана прогнозируется понижение температуры в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Атлантический циклон с большими запасами влаги, смещаясь на северо-восток, унесет с собой обильные осадки, в виде дождя и снега, а на территорию Казахстана с запада будет смещаться холодный антициклон, который 25 февраля принесет прояснение погоды и понижение температуры. На юге и юго-востоке страны, с прохождением фронтальных разделов, 25 февраля ночью пройдут осадки, днем дожди, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. По республике ожидаются туманы, порывистый ветер, в северной половине республики с низовой метелью. Днем 24 февраля на юге республики ожидается гроза.

На западе страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 0-15 до 5-23 мороза, на северо-западе от 7-15 до 17-28 мороза, на севере и в центре от 1 тепла-13 мороза до 13-25 мороза, на востоке колебание от 0-13 мороза до 6 мороза-2 тепла, на юге, юго-востоке страны ночью понижение от 0-8 тепла, в горных районах 2-13 мороза до 0-5 мороза, в горных районах юго-востока 5-13 мороза, днем резкое понижение от 7-21 тепла до 6 мороза-7 тепла.



