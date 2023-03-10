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    На бесплатной онлайн-платформе MektepOnline появились уроки географии на казахском языке

    10 Марта 2023, 13:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Родители школьников и учителя создали платформу с обучающими уроками по математике, алгебре, физике, химии и геометрии на казахском и русском языках, передает МИА «Казинформ».

    Образовательная платформа MektepOnline появилась два года назад и стала уже хорошим помощником для школьников Казахстана. Это сайт и YouTube канал, на которых собраны и структурированы, согласно школьной программе, уроки по математике, алгебре, физике, химии и геометрии на казахском и русском языках.

    Это именно те предметы, по которым чаще всего не хватает педагогов в регионах страны. Организаторы платформы - родители школьников и учителя.

    «Создавая платформу, мы ставили перед собой цель обеспечить наших детей доступом к качественным знаниям по основным предметам школьной программы, независимо от их местонахождения и возможностей. Мы понимаем, что одним из важнейших условий повышения грамотности наших детей является доступность образования для всех групп населения», - говорят организаторы.

    «После первых удачных выпусков на YouTube мы увидели огромное количество откликов от учеников и их родителей, а спустя некоторое время мы получили свою первую серебряную кнопку от YouTube за первые 100 тысяч подписчиков - для нас это было приятно и неожиданно. Это стало подтверждением необходимости развивать нашу идею дальше. При поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» мы уже отсняли и выложили на канале более 4 тысяч видеоуроков по разным предметам, включая образовательный контент для малышей.

    Сейчас у нас в копилке уже 2 серебряные кнопки от YouTube, более 600 тысяч подписчиков и более 38 миллионов просмотров на всех каналах, а недавно мы запустили канал по географии на казахском и русском языках.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Общество
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