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На базе Съезда мировых религий создадут информационный портал

10 Октября 2018 12:22 108
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На базе Съезда мировых религий создадут информационный портал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев предложил мировым религиозным лидерам использовать новые технологии для продвижения идей мира и согласия на глобальном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы должны использовать все преимущества новых технологий, чтобы вместе продвигать идеи мира и согласия на глобальном уровне. Для этого предполагается создать на базе нашего съезда информационный портал. Задача портала в том, чтобы помогать изучению и применению методов укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма и насилия в целом», - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая на шестом Съезде мировых и традиционных религий в Астане.

Глава государства подчеркнул, что этот портал может стать площадкой для работы с аудиторией верующих людей в глобальном формате.

«Каждый верующий сможет обратиться с вопросом или предложением к лидерам религиозных организаций, конфессиональных течений и получить обратную связь», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Отметим, что в Астане проходит шестой Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

В работе Съезда принимают участие представители более 82 делегаций из 46 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и др. VI Съезд состоит из двух пленарных сессий и четырех секционных заседаний. Темами дискуссий на секционных заседаниях являются: «Манифест «Мир. XXI век», как концепция глобальной безопасности», «Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества», «Религия и глобализация: вызовы и ответы», «Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма». 

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Ключевые слова: Съезд мировых религий, Президент Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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