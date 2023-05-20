Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    На базе костанайского вуза создан научно-образовательный консорциум в машиностроении

    20 Мая 2023, 11:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Машиностроительный кластер Костанайский области по праву считается крупнейшим в Республике Казахстан. По мнению экспертов машиностроительной отрасли, отечественное машиностроение сегодня переживает непростые времена. И как следствие, сформировался дефицит квалифицированных кадров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

    Объединение ресурсов и интеллектуального потенциала участников Консорциума позволит решать не только кадровые вопросы, но и усилит взаимодействие производственной и образовательной сфер, будет способствовать развитию машиностроительной отрасли за счет интеграции науки, образования и реального производства.

    В Консорциум вошли Baitursynov university, колледж автомобильного транспорта, научно-исследовательский институт механики и машиноведения имени академика У.А. Джолдасбекова, крупнейшие машиностроительные предприятия региона – ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдингKZ», ТОО «KamLitKZ».

    Университет определен как базовый вуз для создания Центра академического превосходства в регионе и целевой подготовки инженерных кадров для действующих и новых производств.

    В перспективе, реализация данного проекта позволит вузу вести подготовку специалистов-инженеров новой формации для высокотехнологичных предприятий региона.

    Проведение исследований, организация стажировок преподавателей и обучающихся, привлечение профильного научно-исследовательского института позволит совместно решать задачи предприятий через реализацию наукоемких проектов и НИОКР.

    Ранее Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК обозначило шаги по сокращению дефицита квалифицированных специалистов в промышленности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Костанайская область Образование Вузы Промышленность Миннауки и высшего образования РК Костанай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Программу по развитию сельских школ разрабатывает Минпросвещения РК
    Какие мероприятия проведут в Астане ко Дню защиты детей
    Более 70 рейдов проведут в Астане по правилам поведения на водоемах
    Алихан Смаилов призвал IT-университеты Европы открывать свои филиалы в Казахстане
    Популярное
    1 Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
    2 Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
    3 Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
    4 Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
    5 Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК
    Новости партнеров