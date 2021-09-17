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    На Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса в рамках проекта «Байтерек»

    17 Сентября 2021, 01:17

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На Байконуре начинается реконструкция стартового и технического комплексов в рамках проекта «Байтерек». Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Договор на создание на Байконуре ракетно-космического комплекса для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя «Союз-5» подписан между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (Роскосмос) и ТОО «Basis construction» (Республика Казахстан). Стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты «Зенит» с целью их модернизации в рамках проекта «Байтерек» для новой коммерческой ракеты, создаваемой Ракетно-космическим центром «Прогресс». Начало лётных испытаний запланировано на конец 2023 года», - написал руководитель космического ведомства России.

    Свой пост генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» сопроводил фотографией ракеты «Зенит» и совместным фото с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным во время посещения казахстанской делегацией РКЦ «Прогресс».

    «В настоящее время проект создания КРК «Байтерек» перешел в стадию практической реализации. В соответствии с утвержденными документами, создание КРК «Байтерек» и его составных частей должно завершиться вводом в эксплуатацию до конца 2023 года по результатам летных испытаний в составе КРК «Союз-5», - сообщается на сайте АО «СП «Байтерек».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Кызылординская область Наука Освоение космоса Байконур Россия Регионы Сотрудничество Космос
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