На Байконуре начинается реконструкция стартового комплекса в рамках проекта «Байтерек»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На Байконуре начинается реконструкция стартового и технического комплексов в рамках проекта «Байтерек». Об этом на своей странице в сети Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Договор на создание на Байконуре ракетно-космического комплекса для обеспечения пусков новейшей ракеты-носителя «Союз-5» подписан между Центром эксплуатации наземной космической инфраструктуры (Роскосмос) и ТОО «Basis construction» (Республика Казахстан). Стороны приступают к реконструкции стартового и технического комплексов ракеты «Зенит» с целью их модернизации в рамках проекта «Байтерек» для новой коммерческой ракеты, создаваемой Ракетно-космическим центром «Прогресс». Начало лётных испытаний запланировано на конец 2023 года», - написал руководитель космического ведомства России.

Свой пост генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» сопроводил фотографией ракеты «Зенит» и совместным фото с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным во время посещения казахстанской делегацией РКЦ «Прогресс».

«В настоящее время проект создания КРК «Байтерек» перешел в стадию практической реализации. В соответствии с утвержденными документами, создание КРК «Байтерек» и его составных частей должно завершиться вводом в эксплуатацию до конца 2023 года по результатам летных испытаний в составе КРК «Союз-5», - сообщается на сайте АО «СП «Байтерек».



