Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    На Байконуре начаты испытания модуля «Наука» для  запуска на МКС

    24 Августа 2020, 16:38

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме «Байконур» начат цикл испытаний многофункционального лабораторного модуля «Наука», который на днях железнодорожным составом был доставлен на Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Головным разработчиком модуля является Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», изготовителем – космический центр им. Хруничева. Специалисты этих предприятий приступили к заводским контрольно-измерительным испытаниям модуля, чтобы непосредственно на космодроме провести завершающий этап его изготовления, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    По информации авторов, вся подготовка модуля к пуску на космодроме займет девять месяцев. Начавшийся цикл испытаний включает большой объем работ, связанных с электрическими испытаниями изделия (всего 754 проверки в соответствии с инструкцией) и займет шесть месяцев, еще три месяца уйдет на непосредственную подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие операции.

    Запуск модуля «Наука» к Международной космической станции планируется осуществить в апреле 2021 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М».

    Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С прибытием «Науки» на МКС российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

    Как мы сообщали, до конца 2020 года с космодрома Байконур запланировано произвести три пуска.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Наука Байконур
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали