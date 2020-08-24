На Байконуре начаты испытания модуля «Наука» для запуска на МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На космодроме «Байконур» начат цикл испытаний многофункционального лабораторного модуля «Наука», который на днях железнодорожным составом был доставлен на Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Головным разработчиком модуля является Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», изготовителем – космический центр им. Хруничева. Специалисты этих предприятий приступили к заводским контрольно-измерительным испытаниям модуля, чтобы непосредственно на космодроме провести завершающий этап его изготовления, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По информации авторов, вся подготовка модуля к пуску на космодроме займет девять месяцев. Начавшийся цикл испытаний включает большой объем работ, связанных с электрическими испытаниями изделия (всего 754 проверки в соответствии с инструкцией) и займет шесть месяцев, еще три месяца уйдет на непосредственную подготовку к запуску, включая обеспечение микробиологической защиты, заправку и другие операции.

Запуск модуля «Наука» к Международной космической станции планируется осуществить в апреле 2021 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М».

Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С прибытием «Науки» на МКС российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Как мы сообщали, до конца 2020 года с космодрома Байконур запланировано произвести три пуска.



