На Байконуре к запуску готовят космический грузовик «Прогресс МС-14»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Через несколько дней с космодрома Байконур состоится очередной запуск на Международную космическую станцию (МКС), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специалисты предприятий госкорпорации «Роскосмос» продолжают плановую подготовку грузового корабля «Прогресс МС-14» к запуску по программе 75-й миссии снабжения Международной космической станции, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В данное время корабль находится в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254, установлен в динамический стенд для выполнения заключительных этапов предполетной подготовки, а также укладки свежих продуктов и бортовой документации в грузовой отсек.

Корабль «Прогресс МС-14» должен доставить на МКС запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, 420 литров воды в баках системы дозаправки и стандартные рационы питания.

Особенностью предстоящего запуска космического грузовика станет то, что на его борту будет праздничная символика, посвященная 75-летию Великой Победы.

Пуск с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля 2020 года в 07 часов 51 минуту по времени Нур-Султана, стыковка с МКС должна состояться в тот же день.