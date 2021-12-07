На Байконуре к полету утверждены экипажи космического корабля «Союз МС-20»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До старта с космодрома Байконур очередной, 20-ой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС-20) остается менее суток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в учебно-тренировочном комплексе «Космонавт» на 17 площадке состоялось заседание государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов.

Руководители космических предприятий доложили о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску, а также о том, что экипажи годны по состоянию здоровья к выполнению космического полета.

По итогам заседания госкомиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля «Союз МС-20».

В составе основного экипажа: Герой России, летчик-космонавт РФ, командир корабля «Союз МС-20» Александр Мисуркин, участники космического полета, японские туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано. В дублирующем экипаже - Герой России, летчик-космонавт РФ, командир корабля «Союз МС» Александр Скворцов и участник космического полета Щун Огисо.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» и экипажем 20-й экспедиции посещения МКС запланирован на завтра, 8 декабря 2021 года в 13:38 по времени Нур-Султана.

Полет к Международной космической станции пройдет по четырехвитковой схеме, то есть, приблизительно через три часа после старта корабль «Союз МС-20» с космонавтами на борту должен пристыковаться к малому исследовательскому модулю «Поиск» Международной космической станции.