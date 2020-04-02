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    На Байконуре идет заключительный этап подготовки к полету в космос экипажа МКС-63

    2 Апреля 2020, 19:44

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - На площадке № 17 космодрома Байконур, где уже в течение недели живут и готовятся к старту основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-16», состоялись традиционные показательные тренировки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Правда, в этот раз, в связи с угрозой распространения коронавируса, традиционный «День прессы» был ограничен допуском к экипажам только пресс-службы Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина.

    Основной экипаж МКС-63 в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, астронавта NASA Кристофера Кэссиди, а также их дублеры Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и Стивен Боуэн продемонстрировали тренировку по ручному сближению корабля «Союз МС» с Международной космической станцией, испытания на вестибулярную устойчивость и гемодинамику.

    Космонавты и астронавты также провели церемонию посадки деревьев на Аллее космонавтов. Командир Анатолий Иванишин и бортинженер Кристофер Кэссиди уже посадили свои деревья во время прохождения предстартовой подготовки к предыдущим полетам. В этот день они помогали коллеге космонавту Роскосмоса Ивану Вагнеру приобщиться к многолетней космической традиции, сообщает пресс-служба ЦПК им. Гагарина.

    Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля 2020 года в 14 часов 05 минут по времени Нур-Султана. Планируемая продолжительность полёта составит 196 суток.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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