На Байконуре готовятся к запуску космического грузовика «Прогресс МС-13»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайший пуск с космодрома Байконур назначен на 1 декабря 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К запуску готовится грузовой транспортный корабль «Прогресс МС-13» по программе Международной космической станции (МКС). Сегодня, 19 ноября 2019 года, техническое руководство подтвердило готовность корабля к заправке компонентами топлива и сжатыми газами, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-13» запланирован на 1 декабря 2019 года с площадки № 31 космодрома Байконур. Космический грузовик должен доставить на борт МКС топливо, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.