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    На Байконуре готовятся к четвёртому пуску «Протона»

    30 Сентября 2019, 22:15

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ближайший пуск с космодрома Байконур назначен на первую декаду октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Это будет пуск ракеты-носителя «Протон-М» с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1.

    Предстоящий пуск, который станет 97-ым в рамках контрактов на коммерческую эксплуатацию «Протона» и первым в 2019 году с иностранной коммерческой нагрузкой, должен был состояться 30 сентября, но был отложен на 9 октября по техническим причинам.

    Пуск ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М» будет осуществлён в соответствии с контрактом компании International Launch Services, Inc. и глобальным оператором спутниковой связи Eutelsat S.A, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

    Согласно статистике, в 2019 году с космодрома Байконур состоялось три пуска «Протона» с российскими спутниками - военным космическим аппаратом «Благовест», телескопом «Спектр-РГ» и телекоммуникационным спутником «Ямал». До конца года планируется произвести еще три запуска.

    По информации служб космодрома, подготовка ракеты «Протон-М» к пуску проходит по графику. Старт ракеты «Протон-М» с двумя иностранными космическими аппаратами запланирован на 9 октября 2019 года, в 16 часов 17 минут по времени Нур-Султана.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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