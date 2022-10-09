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    На Байконуре готовы к первому в 2022 году запуску ракеты «Протон-М»

    9 Октября 2022, 19:19

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 октября 2022 года, на космодроме Байконур состоялись вывоз и установка на стартовый комплекс ракеты космического назначения «Протон-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ракете-носителю «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 предстоит вывести на орбиту ангольский телекоммуникационный спутник Angosat-2, созданный предприятием госкорпорации «Роскосмос».

    Предстоящий пуск тяжелой ракеты-носителя «Протон» будет первым с начала 2022 года. «До конца года возможен только еще один, пуски «Протонов» с Байконура сокращаются», - проинформировали в управлении Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Старт Ракеты «Протон-М с ангольским спутником связи назначен на 12 октября 2022 года в 21 час 00 минут по времени Астаны с 81-ой площадки космодрома Байконур.

    21 сентября 2022 года в 19 часов 54 минуты по времени Астаны с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель «Союз 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-22».

    Старт состоялся в назначенное время и прошел в штатном режиме. Ведущие прямого репортажа на космодроме Байконур сообщили о плановом отделении ступеней ракеты-носителя, на 10 минуте после старта корабль вышел на околоземную орбиту. Спустя три часа после запуска корабль причалил к Международной космической станции.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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