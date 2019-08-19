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    На Байконуре готовы к испытательному запуску беспилотного корабля «Союз МС» на МКС

    19 Августа 2019, 18:18

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки № 31 космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начатыработы по программе нулевого стартового дня, специалисты предприятийракетно-космической отрасли приступили к предпусковым технологическим операциям,сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Это будет первый запуск пилотируемого корабля серии«Союз МС» ракетой-носителем «Союз-2.1а» в беспилотном варианте. На бортукорабля «Союз МС-14» находится антропоморфный робот Skybot F-850, созданныйкомпанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

    Пуск будет испытательным для ракеты-носителя«Союз-2.1а», так как до этого она выводила на орбиту грузовые корабли иразличные космические аппараты. «Союз-2» этапа 1а приходит на сменуракете-носителю «Союз-ФГ», которая с 2002 года доставляла на орбитумеждународные экипажи, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «СоюзМС-14» запланирован на 22 августа 2019 года, в 09 часов 38 минут по времениНур-Султана.

    Космический корабль «Союз МС-14» должен доставить на Международную космическуюстанцию комплекс целевых нагрузок, оборудование для научных экспериментов,средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, расходноеоборудование, посылки для экипажа, а также обеспечить доставку грузов состанции.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур Россия
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