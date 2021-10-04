На Байконуре госкомиссия утвердила экипажи к полету на корабле «Союз МС-19»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур состоялось заседание государственной комиссии, которая утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены госкомисии, в составе которой в этот раз был генеральный директор «Первого канала» Общественного российского телевидения Константин Эрнст, заслушали доклады о подготовке экипажей к полету, а также информацию о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по программе Международной космической станции (МКС).

По решению комиссии, в состав основного экипажа экспедиции МКС-66 вошли: Герой России, космонавт Роскосмоса, командир пилотируемого корабля «Союз МС-19», командир МКС-66 Антон Шкаплеров, участник космического полета Клим Шипенко, участник космического полета Юлия Пересильд.

Их дублеры - Герой России, космонавт Роскосмоса, командир пилотируемого корабля «Союз МС», бортинженер МКС Олег Артемьев, участник космического полета Алексей Дудин, участник космического полета Алена Мордовина.

По завершении заседания госкомиссии состоялась традиционная предстартовая пресс-конференция обоих экипажей, которая условиях карантина прошла в онлайн-формате и была доступна в прямом эфире на официальных сайтах госкорпорации «Роскосмос» и российского информационного агентства ТАСС.

Ведущие в конференц-зале гостиничного комплекса «Космонавт» в городе Байконуре и пресс-центре агентства ТАСС в Москве задали космонавтам и участникам космического полета поступившие вопросы от представителей СМИ.

Полную версию пресс-конференции можно будет посмотреть на сайте Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» намечен на 5 октября 2021 года в 14 часов 55 минут по времени Нур-Султана со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Прямая трансляция с Байконура подготовки к пуску и самого старта начнется уже в 12.00 часов по времени Нур-Султана.

Стыковка с российским сегментом МКС намечена спустя два витка после выхода на целевую орбиту, то есть через три часа после запуска. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток.