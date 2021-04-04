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    На Байконуре экипажи предстоящей экспедиции на МКС провели контрольный осмотр корабля «Союз МС-18»

    4 Апреля 2021, 21:28

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-18» с очередной экспедицией на МКС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня основной экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, а также их дублеры - Антон Шкаплеров, Олег Артемьев и Энн МакКлейн провели вторую «примерку» - контрольный осмотр космического корабля «Союз МС-18» в его стартовой конфигурации, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Затем космонавты и астронавты приняли участие в традиционном посещении музея истории космодрома Байконур на №2 площадке космодрома и расписались на стенде автографов, оставив памятные надписи и пожелания в книге гостей.

    Как сообщалось, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с ТПК «Союз МС-18» запланирован на 9 апреля 2021 года со стартового комплекса площадки № 31 («Восток»).

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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