На Байконуре экипаж корабля «Союз МС-17» рассказал о предстоящем полете

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – До старта транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-17» с космодрома Байконур осталось меньше недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках заключительного этапа предстартовой подготовки экипажи МКС-64 провели традиционные мероприятия. В составе основного экипажа МКС-64 — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В дублирующем экипаже – космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

На 17-й площадке космодрома Байконур состоялся традиционный «день прессы», во время которого космонавты и астронавты показали тренировку по ручному сближению корабля «Союз МС» с Международной космической станцией, провели практическую подготовку к факторам космического полёта.

Как мы сообщали, член основного экипажа - российский космонавт, уроженец Байконура Сергей Кудь-Сверчков впервые летит в космос, и по многолетней космической традиции он принял участие в торжественной церемонии посадки своего дерева на Аллее космонавтов. Командир Сергей Рыжиков и бортинженер Кэтлин Рубинс уже посадили свои деревья во время предстартовой подготовки к предыдущим полетам.

Космонавты и астронавты ответили на несколько вопросов журналистов. Бортинженер Сергей Кудь-Сверчков на вопрос о воспоминаниях раннего детства на Байконуре ответил, что осталось ощущение яркого байконурского солнца.

Американский астронавт Кэтлин Рубинс ответила на вопрос о медицинских экспериментах на МКС. «Вирусы на станции мы не изучаем, так как они очень опасны, особенно в закрытом объёме МКС. Мы сможем изучать, как вирусы внутри тела реагируют. У нас есть возможность работать с вирусом ВиДиВи, вызывающим болезнь Шингла. И на станции мы изучаем вирусы человека», - рассказала Рубинс.

Командир корабля, российский космонавт Сергей Рыжиков на актуальный вопрос по поддержанию герметичности станции ответил, что в программу подготовки входит штатное использование средств как диагностики, так и профилактики и ремонта возможных негерметичных мест на борту. Кроме штатной программы, экипаж изучает текущую ситуацию на МКС и готов продолжить работы, которые уже ведутся на орбите.

Сегодня, 7 октября, экипажам предстоит провести вторую тренировку в монтажно-испытательном корпусе площадки 254 космодрома Байконур, в завершение которой они примут космический корабль у испытателей, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» и экипажем МКС-64 запланирован на 14 октября 2020 года, в 11:45 по времени Нур-Султана с № 31 площадки космодрома Байконур.