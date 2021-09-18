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    На Байконур прибыли экипажи космического корабля «Союз МС-19»

    18 Сентября 2021, 19:45

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня байконурцы в аэропорту «Крайний» торжественно встретили основной и дублирующий экипажи 66-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС- 66), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как мы сообщали, несколько дней назад Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина подтвердила готовность обоих экипажей к космическому полету.

    18 сентября 2021 года основной экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, а также их дублеры - космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина прибыли на космодром Байконур для завершающего этапа предстартовой подготовки.

    Сегодня с экипажами будут проведены инструктажи по работе на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19», а также по проверке средств связи во время его примерки. После чего космонавты подготовят личные вещи для укладки на борт «Союза», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    В течение предстоящих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования. Завтра, 19 сентября, космонавты и участники полета проведут первую «примерку» в корабле «Союз МС-19».

    Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» - № 31 площадки космодрома Байконур.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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