На Байконур прибыли экипажи космического корабля «Союз МС-19»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня байконурцы в аэропорту «Крайний» торжественно встретили основной и дублирующий экипажи 66-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС- 66), передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как мы сообщали, несколько дней назад Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина подтвердила готовность обоих экипажей к космическому полету.
18 сентября 2021 года основной экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, а также их дублеры - космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина прибыли на космодром Байконур для завершающего этапа предстартовой подготовки.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» - № 31 площадки космодрома Байконур.