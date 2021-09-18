На Байконур прибыли экипажи космического корабля «Союз МС-19»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня байконурцы в аэропорту «Крайний» торжественно встретили основной и дублирующий экипажи 66-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС- 66), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как мы сообщали, несколько дней назад Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина подтвердила готовность обоих экипажей к космическому полету.

18 сентября 2021 года основной экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, а также их дублеры - космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина прибыли на космодром Байконур для завершающего этапа предстартовой подготовки.

Сегодня с экипажами будут проведены инструктажи по работе на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС-19», а также по проверке средств связи во время его примерки. После чего космонавты подготовят личные вещи для укладки на борт «Союза», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В течение предстоящих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования. Завтра, 19 сентября, космонавты и участники полета проведут первую «примерку» в корабле «Союз МС-19».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» запланирован на 5 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» - № 31 площадки космодрома Байконур.