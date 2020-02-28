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    На Байконур доставлена новая партия спутников OneWeb

    28 Февраля 2020, 00:31

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодром Байконур грузовым самолетом Ан-124-100 доставлена вторая партия британских спутников связи OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видеоматериал о прибытии самолета на Байконур и выгрузке космических аппаратов размещен на страничке Роскосмоса в социальных сетях .

    Напомним, первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе «Союз-СТ».

    Следующие 34 спутника One Web были запущены с космодрома Байконур и успешно выведены на целевые орбиты 7 февраля 2020 года.

    Ожидается, что прибывшая очередная партия из 34 спутников будет запущена с Байконура во второй половине марта 2020 года.

    Как сообщалось ранее, OneWeb планирует развернуть на околоземной орбите 648 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей по всей планете.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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