На Байконур доставлена новая партия спутников OneWeb

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодром Байконур грузовым самолетом Ан-124-100 доставлена вторая партия британских спутников связи OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видеоматериал о прибытии самолета на Байконур и выгрузке космических аппаратов размещен на страничке Роскосмоса в социальных сетях .

Напомним, первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане на ракете-носителе «Союз-СТ».

Следующие 34 спутника One Web были запущены с космодрома Байконур и успешно выведены на целевые орбиты 7 февраля 2020 года.

Ожидается, что прибывшая очередная партия из 34 спутников будет запущена с Байконура во второй половине марта 2020 года.

Как сообщалось ранее, OneWeb планирует развернуть на околоземной орбите 648 спутников. К 2021 году британская компания намерена обеспечить круглосуточную связь для пользователей по всей планете.