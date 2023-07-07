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    На Балхашской ТЭЦ продолжается строительство пятого котла

    7 Июля 2023, 16:22

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ремонтными работами охвачено как основное, так и вспомогательное оборудование. Все эти меры решат проблему дефицита тепла и улучшат теплоснабжение в домах жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Ключевой для жизнедеятельности города объект в ходе рабочей поездки по Балхашу посетил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

    Сейчас на тепломагистрали завершается монтаж отдельных мелких узлов котла №5. После этого оборудование пройдёт гидравлическое испытание и проверку плотности газовоздушного тракта.

    В будущем установка котла не только должна улучшить работу БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», но и снизить выбросы загрязняющих веществ.

    Первый вице-премьер побывал и на участках, где идет ремонт тепловых и водопроводных сетей.

    В 2022 году в городе началась реконструкция магистральных сетей теплоснабжения №1 и №2. Из запланированных 10,6 км уже заменено 5,2 км. Завершиться работы должны в 2024 году.

    Также в прошлом году в Балхаше приступили к реконструкции внутригородского водопровода 2-й и 3-й очередей. Обновить нужно 124 км труб. В 2022 г. строители проложили 8,6 км сетей. В планах этого года – 30 км. Работы ведутся одновременно на пяти участках.

    Роман Скляр также провел рабочее совещание по вопросам дорожного строительства и ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Караганда – Балхаш».

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Правительство РК Премьер-министр РК Караганда ТЭЦ
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