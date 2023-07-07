На Балхашской ТЭЦ продолжается строительство пятого котла

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ремонтными работами охвачено как основное, так и вспомогательное оборудование. Все эти меры решат проблему дефицита тепла и улучшат теплоснабжение в домах жителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Ключевой для жизнедеятельности города объект в ходе рабочей поездки по Балхашу посетил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

Сейчас на тепломагистрали завершается монтаж отдельных мелких узлов котла №5. После этого оборудование пройдёт гидравлическое испытание и проверку плотности газовоздушного тракта.

В будущем установка котла не только должна улучшить работу БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», но и снизить выбросы загрязняющих веществ.

Первый вице-премьер побывал и на участках, где идет ремонт тепловых и водопроводных сетей.

В 2022 году в городе началась реконструкция магистральных сетей теплоснабжения №1 и №2. Из запланированных 10,6 км уже заменено 5,2 км. Завершиться работы должны в 2024 году.

Также в прошлом году в Балхаше приступили к реконструкции внутригородского водопровода 2-й и 3-й очередей. Обновить нужно 124 км труб. В 2022 г. строители проложили 8,6 км сетей. В планах этого года – 30 км. Работы ведутся одновременно на пяти участках.

Роман Скляр также провел рабочее совещание по вопросам дорожного строительства и ознакомился с ходом реконструкции участка автодороги «Караганда – Балхаш».