На автоподъемнике и с оркестром поздравили ветеранов ВОВ в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области широко отмечается 75-летие Великой Победы. В оригинальной форме поздравляют в эти предпраздничные дни участников Великой Отечественной войны и трудового фронта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приближается День Великой Победы, необходимо лично поздравить каждого участника Великой Отечественной войны, не забыть и о тружениках тыла. Борьба с коронавирусной инфекцией не должна помешать нам выполнить нашу святую обязанность – посетить фронтовиков и еще раз сказать им, что мы преклоняемся перед их подвигом и будем всегда об этом помнить», - отметил Бердибек Сапарбаев на одном из совещаний.

Так, волонтеры под песню «День Победы» в исполнении военного духового оркестра на автоподъемнике поднялись к балконам 98-летнего Мусахана Бердибаева и 94-летнего Муталипа Ережепбаева и вручили им букеты цветов. Молодежь поблагодарила фронтовиков за мирное небо, а те, в свою очередь, благословили их.

Все праздничные мероприятия пройдут в онлайн-формате. В школах уроки патриотизма и мужества будут проведены в сентябре.

На сегодняшний день в Жамбылской области проживают 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В Таразе проживают 34 ветерана, семь в Меркенском, четверо в Кордайском, трое в Рыскуловском, двое в Байзакском районах, по одному ветерану в Жуалынском, Сарысуском, Таласском, Шуском, Жамбылском и Мойынкумском районах.

Каждому из ветеранов ВОВ оказана социальная помощь в размере одного миллиона тенге. Наряду с этим 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, получили по 100 тысяч тенге. Не остались без внимания и труженики тыла - 4 742 человека, проработавшие в годы войны в тылу более шести месяцев, получили по 50 тысяч тенге. Социальную помощь в этом же объеме получают 337 вдов и жен инвалидов участников Великой Отечественной войны. По 60 тысяч тенге будет выплачено троим бывшим блокадникам Ленинграда и троим узникам концлагерей.

Ветеранам войны и труженикам тыла будут вручены медали и Благодарственные письма от имени Главы государства, а также продуктовые корзины.

Отметим, и з Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, девять - обладателями Ордена Славы.



