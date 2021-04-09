На автодороге в Мангистауской области сели военный самолет С-295 и истребитель Су-27

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Посадку военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 прокомментировали в Министерстве обороны РК в Мангистауской области. На западе Казахстана завершена комплексная проверка компонентов Сил специальных операций «Алтын Жебе». Об этом передает МИА «Казинформ».

В проверке приняли участие подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.

На заключительном этапе проверки впервые в истории Вооруженных сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области.

Мероприятие выполнено в рамках повышения мобильности подразделений Военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск.