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    На автодороге в Мангистауской области сели военный самолет С-295 и истребитель Су-27

    9 Апреля 2021, 13:33

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Посадку военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 прокомментировали в Министерстве обороны РК в Мангистауской области. На западе Казахстана завершена комплексная проверка компонентов Сил специальных операций «Алтын Жебе». Об этом передает МИА «Казинформ».

    В проверке приняли участие подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.

    На заключительном этапе проверки впервые в истории Вооруженных сил была осуществлена посадка военно-транспортного самолета С-295 и истребителя Су-27 на аэродромный участок автомобильной дороги, находящийся в Мангистауской области.

    Мероприятие выполнено в рамках повышения мобильности подразделений Военно-воздушных сил, которые привлекаются для поддержки сухопутной и военно-морской группировок войск.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Армия Транспорт Видео Мангистауская область
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