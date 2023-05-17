На автодороге Кандыагаш - Шалкар впервые за 30 лет начнутся ремонтные работы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Автодорога Кандыагаш - Шалкар не ремонтилась на протяжении 30 лет. Однако в этом году на автодороге начнутся ремонтные работы. Об этом заявил аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Актюбинская область по своему географическому расположению - регион с большим транзитным потенциалом. Тем не менее, одним из актуальных вопросов является улучшение качества автодорог. В целом 72% в удовлетворительном и хорошем состоянии. В прошлом году 536 км дорог на сумму 32 млрд тенге было отремонтировано. По сравнению с прошлым годом в этом году на эти цели предусмотрены средства в 1,5 раза больше. То есть, планируем отремонтировать 848 км дорог на сумму 50,5 млрд тенге», - отметил на брифинге в СЦК аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

В результате, к концу года 78% дорог будут в удовлетворительном и хорошем состоянии.

«Что касается республиканских дорог, по поддержке Правительства планируется расширить на 4 полосы автодорогу Ақтөбе – Ұлғайсын протяженностью 262 км. Из третьей категории она перейдет в первую категорию. На сегодняшний день, уже готова необходимая документация. Предусматривается вопрос совместного финансирования с Правительством. Также на протяжении 30 лет не ремонтировалась автодорога Кандыаагаш - Шалкар протяженностью 260 км. В этом году на этой автодороге мы начнем ремонтные работы», - добавил Ералы Тугжанов.

Ранее отмечалось, что Актюбинская область демонстрирует стабильный рост экономики. В реальном секторе обеспечен рост производства в сельском хозяйстве – 100,9%, инвестиций – 111,4%, строительства – 115%, ввода жилья – 101,1%, транспорта и складирования - 113%.



