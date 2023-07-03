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    На Атырауском НПЗ начали поэтапный запуск оборудования

    3 Июля 2023, 23:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе к этому часу восстановлена подача электроэнергии и начат поэтапный запуск систем и оборудования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    «Эксплуатационный персонал начал поэтапный пуск объектов общезаводского хозяйства и подачи энергоресурсов, в том числе запуск насосов подачи охлаждающей воды градирен, компрессоров азота для продувки систем оборудования и трубопроводов и воздуха контрольно-измерительных приборов и автоматики. Продолжается проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами», - проинформировали в ведомстве.

    Пуск и вывод на режим основных объектов комплекса глубокой переработки нефти и производства ароматики возможен только после тщательной проверки и готовности основного и вспомогательного оборудования.

    Напомним, 3 июля в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей. В областном центре отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей. Минэнерго подтвердило аварийную остановку объектов АНПЗ. Причину появления черного дыма с огнем на факельных устройствах объяснили в пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

    Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.

    По состоянию на 21:30 3 июля подача электроэнергии по Атырауской области полностью восстановлена, сообщила пресс-служба акимата региона.

    Президент поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область
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