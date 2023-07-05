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    На АНПЗ объяснили, почему предприятие удастся перезапустить к концу недели

    5 Июля 2023, 21:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Атырауского нефтеперерабатывающего завода Мурат Досмуратов объяснил, почему после сбоя в подаче электроэнергии и остановки предприятия, его планируется перезапустить в сжатые сроки - до конца недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация с полным отключением предприятия из-за подачи электроэнергии на нашем заводе вторая. В первый раз такое произошло в январе 2021 года. Но тогда потребовался месяц на вывод установок на стабильный режим работы. Причина в том, что тогда посадок электроэнергии было несколько. Мы начинали запуск установок, а электроэнергия вновь исчезала. Общие убытки предприятия тогда составили 69 миллиардов тенге. В этот раз прекращение подачи электроэнергии произошло один раз. Теперь подача электроэнергии стабилизирована и идет постепенный вывод всех технологических установок на стабильный режим работы. Завершить этот процесс мы планируем до конца текущей недели», - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор ТОО «АНПЗ» Мурат Досмуратов.

    Убытки, которые понесло предприятие, будут подсчитаны и названы после завершения всех работ.

    Сегодня с ситуацией на Атырауском НПЗ ознакомился прибывший в регион Премьер-Министр РК Алихан Смайлов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Нефть Атырау
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