На агрессивный экспорт продуктов пожаловался министр торговли и интеграции РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин озвучил ряд импортозависимых продуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По нашим расчетам, исходя из общего потребления всего населения страны, основными импортозависимыми товарами на сегодня являются сахар, мясо кур, сыр и творог, масло сливочное, масло подсолнечное, макаронные изделия, капуста и лук в период межсезонья», - сказал Серик Жумангарин на заседании Правительства.

По его словам, на сегодня, по итогам 2022 года имеется импортозависимость от 16,2% до 55,9% по 9 наименованиям социально значимых продовольственных товаров, по сахару импортозависимость составляет более 90%.

«По некоторым товарам мы отмечаем обеспеченность значительно выше потребления населения страны. Однако мы неоднократно сталкиваемся с агрессивным экспортом, особенно по овощной продукции. Нам необходимо выстроить политику по обеспечению внутреннего рынка и устойчивости к кризисам в продовольственном секторе», - добавил С. Жумангарин.



