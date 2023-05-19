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    На 9 млн тенге обманула мошенница жителей Улытауской области

    19 Мая 2023, 02:11

    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Женщина, обещая решить финансовые проблемы, вводила в заблуждение жителей Улытауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В ОП города Сатпаева с заявлением о мошенничестве обратился 30-летний горожанин.

    Выяснилось, что по разным причинам у мужчины были арестованы банковские счета. В соцсетях его заинтересовало объявление женщины, которая за определенный процент пообещала решить возникшие вопросы.

    Мужчина поверил ей и перечислил за еще не оказанные услуги 65 тысяч тенге. После этого посредник перестала выходить на связь.

    «Полицией задержана 29-летняя подозреваемая, которая дала признательные показания. Полицейские установили причастность женщины к 28 аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба - 9 млн тенге», - сообщили в полиции.

    Дело передано в суд.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мошенничество Улытауская область
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