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    03:32, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    На 86% вырос объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев этого года объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) через Казахстан вырос на 86% в сравнении с аналогичным периодом прошлого и составил 1,6 млн тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

    При этом доля экспорта из Казахстана - 1,2 млн тонн (рост в 2,5 раза).

    В нынешней геополитической ситуации ТМТМ (международное название – Средний коридор), связывающий Китай и страны Центральной Азии с Европой через Каспий, страны Южного Кавказа и Турцию, стал одной из ключевых точек роста и привлекает все больше внимания со стороны других стран. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал этот маршрут «основным связующим звеном», которое способствует более полной реализации транзитных и экспортных возможностей страны.


    Теги:
    Экономика Каспийское море Транспорт Нефть/газ
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