На 85,1% вырос экспорт товаров из Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Перспективы инвестирования и развития сотрудничества обсуждались в Таразе, в областном акимате, на встрече представителей Комитета по инвестициям МИД РК и зарубежными компаниями, передает корреспондент МИА» Казинформ».

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов провел встречу с председателем Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК Ардаком Зебешевым. Во встрече приняли участие представители АО «НК «Kazakh Invest», а также иностранных компаний-инвесторов.

Глава региона подробно остановился на работе по развитию сельского хозяйства, промышленности, улучшению инвестиционного климата в регионе, в также о перспективах укрепления сотрудничества с областным филиалом «Kazakh Invest».





За январь - октябрь 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 311,7 млрд тенге, что на 3,1% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые два квартала этого года было привлечено 12,9 млн долларов иностранных инвестиций.

В области сформирован пул из 75 инвестиционных проектов стоимостью 2 трлн тенге с созданием 8 800 новых рабочих мест. В 2022 году осуществлен запуск 8 промышленно-инновационных проектов в рамках единой Карты индустриализации на общую сумму 56,7 млрд тенге, создано 395 новых рабочих мест.

Показатель экспорта товаров составил 216,7 млн долларов (рост на 85,1%), импорта - 360 млн долларов (рост на 17,6%).





«Разработан план развития Жамбылской области до 2025 года, который состоит из трех основных разделов: инвестиционные проекты, бюджетные инвестиционные проекты, содействие занятости. В соответствии с поручениями Главы государства по привлечению инвестиций выстроены эффективные механизмы в этом направлении, усилена координация работы всех заинтересованных сторон. Каждую неделю проходят заседания инвестштаба. В этом году планируется реализовать 16 проектов на сумму 89 млрд тенге», - сказал аким области.





Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев отметил, что с каждым годом увеличивается количество инвестиционных контрактов. Говоря о преференциях, способных заинтересовать потенциальных инвесторов, Ардак Зебешев подчеркнул, что они помогут раскрыть огромный инвестиционный потенциал Жамбылской области.

Представители АО «НК «Kazakh Invest» отметили положительный опыт региона по созданию инвестштаба.

В ходе встречи также выступили представители французской компании «Saintgobain» (завод по производству строительных материалов), турецких компаний «YildirimHolding» (производство кальцинированной соды), «Koyuncugroup» (строительство завода по производству химической продукции). Данные крупные проекты реализуются совместно с АО «НК «Kazakh Invest».





Основную товарную структуру импорта в жамбылский регион (порядка 40%) составляют продовольственные товары, из них более двух третей - сахар-сырец тростниковый. В непродовольственную группу входят машины, оборудование, транспортные средства, приборы, обувь, головные уборы и галантерейные изделия, продукция химической промышленности, драгметаллы, драгоценные и полудрагоценные камни, бижутерия.





Экспортирует Жамбылская область продукцию химической промышленности (более 87%), а также минеральную продукцию, металлы и изделия из них, продовольственные товары, машины, оборудование, транспортные средства, приборы, кожевенное сырье.

Основными торговыми партнерами по экспорту являются Китай, Канада, США, Германия, Чешская Республика. Эти страны покупают в Жамбылской области, в основном, концентрат и пероксид природного урана, аммофос, фосфор желтый. Импортирует Жамбылская область из Бразилии сахар-сырец тростниковый, из Китая - машины и оборудование, обувь, продукцию химической отрасли, изделия из пластмассы, бумаги, металлы и изделия из них, из Узбекистана - текстиль, аммиак жидкий и селитру, изделия из металла, с острова Куба - сахар-сырец тростниковый, из США - куриные окорочка.



