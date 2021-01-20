На 8 лет осудили директора школы в Шымкенте за взяточничество в период карантина

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкенте осуждена на 8 лет лишения свободы директор школы за систематическое получение взяток от учителей в период карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На судебном заседании бывшая директор школы №34 признана виновной по трем статьям Уголовного кодекса. В частности, она неоднократно растрачивала и похищала вверенное ей имущество. Также, мошенническим путем присваивала дополнительную оплату учителей. Доказано и присвоение средств, выделенных на горячее питание для детей из малообеспеченных семей.

Тем не менее, в ходе следствия обвиняемая не признала свою вину. После оглашения приговора она была взята под стражу в зале суда.

«Все эти преступления были совершены в период карантина, в марте-мае 2020 года. То есть, она требовала взятки от учителей за то, чтобы они выходили в отпуск без отпускных и не потеряли работу. Взятки она получала путем запугивания учителей. При назначении наказания суд учел, что обвиняемая Калтаева не осознала тяжести совершенного ею преступления, не признала свою вину, наличие отягчающих обстоятельств и отсутствие смягчающих обстоятельств. Учитывая, что с ее стороны имела место систематическая коррупция, мы пришли к выводу, что наказание достигнет цели лишь при условии лишения свободы. Подсудимая будет отбывать наказание в исправительном учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», – сказала зачитавшая приговор судья Аинель Оракбаева.



