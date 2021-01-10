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    На 778 избирательных участках проходят выборы в Карагандинской области

    10 Января 2021, 08:33

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в семь утра открылись избирательные участки. В регионе их 778. Началось голосование по выборам в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Реализовать своё конституционное право смогут 920,4 тысячи избирателей, из них 18-летних - 14 583. Обеспечены условия для лиц с ограниченными возможностями. Они могут воспользоваться услугой инватакси для приезда на избирательный участок.

    Одним из первых пришёл на избирательный участок № 17 в Караганде, расположенный во Дворце культуры горняков, - работник здравоохранения Назар Тнимов.

    «Я считаю, проголосовать - это долг каждого гражданина. Мы видим общемировую практику, что люди сами должны выбирать свою судьбу. Организация на участке хорошая. Всё спокойно, соблюдены требования санитарной безопасности», - отметил избиратель.

    Избирательные участки подготовлены с учётом карантинных требований. Обязательные атрибуты - маски, перчатки и антисептики. Вместо ковровых дорожек на входе в пункты голосования постелены дезинфекционные коврики. На полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

    На входе медработники и волонтёры измеряют избирателям температуру. Если она повышенная, то человека отводят в отдельное помещение для осмотра врачом либо для ожидания приезда скорой помощи. По письменному заявлению члены избирательной комиссии сюда доставят переносную урну.

    Периодически помещения для голосования будут проветривать. Также предусмотрена санитарная обработка.

    Три региона в области вошли в «жёлтую зону» по эпидобстановке. Это Шахтинск, Абайский и Осакаровский районы. Здесь все члены избирательных комиссий, доверенные лица и избиратели прошли ПЦР-тестирование.

    В Карагандинской области от пяти партий зарегистрировано 706 кандидатов: Nur Otan - 520; «Ауыл» - 47; «Ак жол» - 69; Народная партия Казахстана - 21; ADAL - 49.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Регионы Казахстана Выборы-2021
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