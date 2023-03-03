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    На 76 строительных объектах из-за нарушений приостановлены работы в Астане

    3 Марта 2023, 11:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории города без разрешительных документов велось строительство на 96 строительных объектах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов МЖК не только выявляет факты самовольной застройки, но и оказывает всестороннюю помощь застройщикам, которые не имеют разрешительных документаций. Таким образом из 96 объектов 20 организаций получили все разрешительные документы на строительство.

    В состав рабочей группы входят сотрудники госорганов, представители общественных организаций, Союза строителей Казахстана и Ассоциации застройщиков Казахстана.

    На сегодня выявлено 76 строительных объектов, строительство которых осуществляется без разрешительных документов. В их числе: ТОО «Mars Project», ТОО «Aiz Kurylys», ТОО «Русалдинг Line», ТОО «Билдинг компани», ТОО «Expert Consulting Agency Kazakhstan», ТОО «Тауекел Инжиниринг», ТОО «Global Millennium», ТОО «Handan-Astana», ТОО «Oreol-Group» и т.д.

    Все субъекты, выполняющие строительство без разрешительных документов, привлечены к административной ответственности с выдачей предписаний на приостановку работ. Также по 20 объектам (из 76 объектов), осуществляющих строительство без соответствующего права на землю, будут инициированы исковые заявления по демонтажу в судебные органы.

    В случае выявления новых объектов строительства МЖК без разрешительных документов, объекты будут признаны самовольным строением и демонтированы.

    Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве». В целях информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый «чёрный список» застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.

    Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии: получения гарантии единого оператора жилищного строительства; участия в проекте банка второго уровня; привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Строительство
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