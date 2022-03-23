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    На 76,5% вырос экспорт товаров из ЕАЭС в январе 2022 года

    23 Марта 2022, 20:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В январе 2022 года объем внешней торговли стран Евразийского экономического союза составил 76,3 млрд долларов США, это на 62,6% больше, чем в январе 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.

    Экспорт товаров в страны вне ЕАЭС в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года увеличился на 76,5% и составил 50,8 млрд долларов США. Рост объемов экспорта на внешний рынок обусловлен увеличением экспортных поставок товаров из Казахстана на 94,1%, России – 76,8%, Армении – 59,5% и Беларуси – на 41,5%.

    Основными покупателями экспортируемых из ЕАЭС товаров являлись страны Европейского союза (их доля составила 48,2% экспортных поставок) и АТЭС (25,5%). Среди стран-экспортеров товаров из ЕАЭС лидируют Китай (13,2%) и Нидерланды (10,9%). Основными импортерами товаров на рынок Союза являются Китай (33,3%) и Германия (6,9%).


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика ЕАЭС
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