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    На 75% вырос экспорт казахстанский нефти в направлении Баку в апреле

    10 Мая 2023, 14:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания АО «КазТрансОйл» сообщила об увеличении экспорта нефти в направлении порта Баку в апреле сразу на 75% в сравнении с мартом, передает МИА «Казинформ».

    В апреле объем транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау вырос на 60,5 тыс. тонн в сравнении с мартом 2023 года, или на 24%, что составило 312,6 тыс. тонн, в том числе 115 тыс. тонн с месторождения Тенгиз, 19,2 тыс. тонн с месторождения Дунга и 178,3 тыс. тонн c месторождений полуострова Бузачи.

    Увеличение объема транспортировки казахстанской нефти на экспорт из порта Актау обусловлено ростом объема сырья, отгружаемого по направлению порта Баку, с 87 тыс. тонн до 152,4 тыс. тонн, или на 75%, по сравнению с мартом 2023 года. Кроме того, в отчетном периоде из порта Актау по направлению порта Махачкала отгружено 160,2 тыс. тонн нефти.

    В 2022 году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить транспортировку нефти по Транскаспийскому коридору. В соответствии с данным поручением АО НК «КазМунайГаз» и государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики SOCAR заключили соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода «Баку Тбилиси Джейхан».

    Автор:

    Артем Волков

    Промышленность Экономика
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