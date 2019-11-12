Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    На 700 млрд тенге выросли доходы республиканского бюджета

    12 Ноября 2019, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК, министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о состоянии республиканского и местных бюджетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активы Национального фонда составили 26,320 трлн тенге. Доходов в республиканский бюджет собрано на сумму 5,285 трлн тенге, или 100% к плану. По сравнению с 10 месяцами 2018 года, рост составил 17%, или 771 млрд тенге. В основном за счет НДС, КПН, налогов на международную торговлю и внешних операций. Собственные доходы местных бюджетов перевыполнены на 74 млрд тенге и составили 2,27 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходы выросли на 140 млрд тенге, это обеспечено в основном за счет налогов», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    По его словам, план по доходам выполнен во всех регионах, кроме Мангистауской области и Нур-Султана.

    «Расходы республиканского бюджета составили 9 трлн 565 млрд тенге, или 99,2%. Не исполнено 79 млрд тенге. Из них экономия - 11 млрд тенге. Не освоено 68 млрд тенге. Здесь не учтены изменения уточненного бюджета, которые найдут отражение в текущем месяце», - отметил министр.

    Что касается расходов местных бюджетов, то они составили 4 трлн 705 млрд тенге. Не исполнено 75 млрд тенге.

    «В отчетном периоде регионам выделено целевых трансфертов на сумму 1 трлн 256 млрд тенге. На местном уровне они освоены на 97,3%, или 1 трлн 222 млрд тенге. Не исполнено 34 млрд тенге, из них 7 млрд тенге - экономия бюджетных средств. Не освоено - 27 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в следующих регионах: город Нур-Султан - 6,1 млрд тенге, Алматы - 4,9 млрд тенге, Туркестанская область - 3,4 млрд тенге, ЗКО - 2,9 млрд тенге», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какое наказание грозит чиновникам за неосвоение бюджета в Казахстане
    Из-за теневой экономики госбюджет не получает налоги на 3-4 трлн тенге - Наталья Годунова
    Проект «Комфортные школы» реализуют без намека на соблюдение правил госзакупок - Наталья Годунова
    Пересмотреть заявленный на развитие спорта в Астане бюджет предложила депутат
    Популярное
    1 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    2 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке