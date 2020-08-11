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    На 70% увеличилось производство переработанного риса в Казахстане

    11 Августа 2020, 11:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал о значительном увеличении производства переработанного риса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Производство продуктов питания за указанный период выросло на 4,1% и составило 1 064 млрд тенге. При этом необходимо отметить, что увеличилось производство переработанного риса на 70%: с 72 тысяч до 122,4 тысячи тонн», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    Также, по его словам, отмечается рост производства колбасных изделий на 21,5% (с 27,4 тыс. тонн до 33,2 тыс. тонн), крупы – на 11,8% (с 46,4 тыс. до 51,9 тыс. тонн), макарон на 8,1% (94,8 тыс. тонн до 102,5 тыс. тонн), сливочного масла - на 8% (с 11,2 тыс. тонн до 12,1 тыс. тонн), муки – на 6,5% (с 1 775,4 тыс. тонн до 1 891,2 тыс. тонн), растительного масла - на 4,9% (с 250,9 тыс. тонн до 263,1 тыс. тонн), кисломолочных продуктов - на 4,7% (с 123,3 тыс. тонн до 129,1 тыс. тонн), сыра и творога на - 1,9% (с 17,8 тыс. тонн до 18,1 тыс. тонн).

    «Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 13,5% и составили 261,2 млрд тенге, в производство продуктов питания – на 13,8% и составили 45,7 млрд тенге. По итогам отчетного периода отмечается положительная динамика, при этом для развития отрасли Правительством принимаются все необходимые меры, которые позволят достичь запланированных результатов», - заключил министр

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Промышленность Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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