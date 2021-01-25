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    На 7 млн тенге оштрафован житель Атырау за незаконную реализацию товаров

    25 Января 2021, 10:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Атырауской области Комитета по финансовому мониторингу завершено уголовное дело в отношении жителя области, который занимался незаконным предпринимательством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ Минфина РК.

    Для придания вида законной предпринимательской деятельности подозреваемый изготавливал фиктивные бухгалтерские документы на товары ( счет-фактуры, накладные на отпуск запасов на сторону и международных товаросопроводительных накладных и т.д.) от имени двух предприятий, которые в дальнейшем реализовывал за границу по завышенным ценам.

    Приговором суда №2 города Атырау житель области признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.214 ч.2, ст.385 ч.1 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 2 500 МРП (7 млн 292 тыс 500 тенге – прим.ред.) , а также товар на сумму свыше 12 миллионов тенге обращен в доход государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Минфин РК
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