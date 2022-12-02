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    На 7 млн тенге обманул мошенник жителей Туркестанской области

    2 Декабря 2022, 17:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 7 млн тенге обманул мошенник жителей Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. Со слов молодой женщины, к ней пришло извещение из банка о том, что нужно оплатить задолженность на 900 тысяч тенге. Однако потерпевшая рассказала, что кредитов не брала и попросила полицейских выяснить все обстоятельства.

    Получив сообщение, стражи порядка приняли оперативные меры и провели необходимые мероприятия и задержанию подозреваемого. Полицейские установили, что товарные кредиты на потерпевшую оформил ее родственник.

    Как оказалось, войдя в доверие к сестре, он воспользовался ее сотовым телефоном и оформил кредиты на различные гаджеты. Также выяснилось, что мужчина оказался причастен к семи фактам мошенничества. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 7 млн тенге.

    Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемый арестован, полицейские выясняют его причастность к другим аналогичным преступлениям.


    Фото: polisia.kz
    Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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