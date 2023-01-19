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    На 7,5 млн тенге обманула продавца одежды аферистка из Шымкента

    19 Января 2023, 16:50

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На 7,5 млн тенге обманула продавца одежды аферистка из Шымкента. Подозреваемая задержана при получении очередного заказа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управление полиции города Кызылорды 14 января с заявлением обратилась владелица торгового дома. В ноябре прошлого года неизвестная гражданка через WhatsApp заказала женскую верхнюю одежду на 514 тысяч тенге. Оплату товара она провела через мобильное приложение. И заказчице был отправлен товар доставкой через такси.

    После этого таким же способом, используя другие абонентские номера и предоставляя поддельные квитанции, мошенница получала несколько заказов из этого же магазина с доставкой в Шымкент.

    Выяснилась, что фактически никакого перечисления средств не происходило. Вскоре действия неизвестной женщины вызвали подозрения у принимающей заказ продавщицы, поскольку в ходе проверки на счет не поступили якобы внесенные ею переводы об оплате товара. Потерпевшая сразу обратилась в полицию за помощью. В целью раскрытия мошеннических действий злоумышленницы полицейские выехали в Шымкент для доставки товара заказчице. На месте задержана 34-летняя подозреваемая. Она дала признательные показания, рассказав, что скачав в Telegram-канале приложение «Фейковые чеки», она отправляла поддельные чеки об оплате продавцу. Общая сумма ущерба потерпевшей от действий мошенницы составила 7,5 млн тенге.

    По факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
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