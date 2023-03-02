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    На 7,5 млн тенге обманула аферистка жителей Туркестанской области

    2 Марта 2023, 11:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На 7,5 млн тенге обманула сельчан аферистка в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Тюлькубасский районный отдел полиции обратились несколько жителей сел Карагашты, Шукырбулак, Тулькубас. В своих заявлениях потерпевшие указали, что их обманула девушка, которая заверила, что поможет получить безвозмездные гранты от государства. Доверившись словам аферистки, местные жители отдали ей деньги – от 100 тысяч до 1 млн 700 000 тенге. В общей сложности подозреваемая выманила у 7 потерпевших около 7,5 млн тенге.

    Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемой. Девушку задержали на одной из съемных квартир Алматы. Она арестована. Стражи порядка выясняют ее причастность к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование проводится по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Туркестанская область Борьба с преступностью МВД РК
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