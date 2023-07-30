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    На 68 процентов изношены тепловые сети в Атырау

    30 Июля 2023, 00:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау тепловые сети изношены на 68 процентов. Эту цифру сообщили тепловики в ходе посещения министром национальной экономики РК Алибеком Куантыровым АО «Атырауские тепловые сети», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В рамках утвержденных тарифов на 2023 год совместно с местными исполнительными органами инвестпрограмма предприятия была скорректирована. На реконструкцию и модернизацию тепловых сетей направлено 573 млн тенге. Это позволит снизить износ коммунальных сетей уже в 2023 году на 1,5% с 68% на начало года. На энергосбережение и повышение энергоэффективности в инвестпрограмме предусмотрено 151 млн тенге, на модернизацию оборудования – 22 млн тенге. Заработная плата производственного персонала предприятия увеличена в 2 раза. Сейчас здесь трудятся 636 человек.

    Министр поручил региональному антимонопольному ведомству тщательно контролировать реализацию программы «Тариф в обмен на инвестиции» и усилить обратную связь с населением. «Все проводимые меры позволят сократить количество аварий и отключений, снизить потери, что впоследствии улучшит качество и надежность предоставляемых услуг. Нужно внимательно отслеживать и проводить жесткий контроль над тем, чтобы инвестпрограммы выполнялись, чтобы деньги не уходили на дивиденды, какие-то другие затраты предприятий», - сказал Алибек Куантыров. Он напомнил, что в случае необоснованного завышения счетов за комуслуги, средства будут возвращаться потребителям через перерасчет. При этом семьи с низким уровнем дохода могут рассчитывать на компенсацию коммунальных расходов в рамках механизма жилищной помощи.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Правительство РК Энергетика Атырауская область ЖКХ Атырау
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