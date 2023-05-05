На 640 млн тенге оштрафовали нарушителей на территории национальных парков в прошлом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году к административной ответственности привлечено 655 человек, нарушивших правила на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году в рамках контрольно-ревизионной деятельности на особо охраняемой природной территории проведено 2992 рейда, выявлено 44 нарушения. В результате 655 человек были оштрафованы на 640 млн тенге», - сказал Данияр Тургамбаев.

Кроме того, по его словам, количество посетителей национальных парков в прошлом году превысило 2 миллиона человек. Это на 25% больше, чем в 2021 году.

«В целях обеспечения прозрачности взимания платы за пользование особо охраняемыми природными территориями и снижения коррупционных рисков проводится работа по автоматизации пунктов пропуска национальных парков. В национальном парке «Кольсайские озера» автоматизирован КПП «Кольсай», а также разработана новая площадка с интегрированной системой приема платежей. По результатам этой работы рассматривается возможность внедрения этого метода во все национальные парки. В этом году планируется автоматизировать контрольно-пропускные пункты в Иле-Алатауйском, Чарынском и Баянаульском национальных парках», - добавил заместитель председателя Комитета.



