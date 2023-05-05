Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    На 640 млн тенге оштрафовали нарушителей на территории национальных парков в прошлом году

    5 Мая 2023, 16:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году к административной ответственности привлечено 655 человек, нарушивших правила на особо охраняемых природных территориях. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году в рамках контрольно-ревизионной деятельности на особо охраняемой природной территории проведено 2992 рейда, выявлено 44 нарушения. В результате 655 человек были оштрафованы на 640 млн тенге», - сказал Данияр Тургамбаев.

    Кроме того, по его словам, количество посетителей национальных парков в прошлом году превысило 2 миллиона человек. Это на 25% больше, чем в 2021 году.

    «В целях обеспечения прозрачности взимания платы за пользование особо охраняемыми природными территориями и снижения коррупционных рисков проводится работа по автоматизации пунктов пропуска национальных парков. В национальном парке «Кольсайские озера» автоматизирован КПП «Кольсай», а также разработана новая площадка с интегрированной системой приема платежей. По результатам этой работы рассматривается возможность внедрения этого метода во все национальные парки. В этом году планируется автоматизировать контрольно-пропускные пункты в Иле-Алатауйском, Чарынском и Баянаульском национальных парках», - добавил заместитель председателя Комитета.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Туризм Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан признан лучшей трендовой дестинацией для туристов из Ближнего Востока
    Национальный стиль и комфортный отдых: как санаторий Almaty Resort встречает своих гостей
    Визит-центр «Сарайшык» открыли в Атырауской области
    Увеличился размер штрафов за правонарушения на особо охраняемых территориях РК
    Популярное
    1 Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
    2 Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
    3 Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
    4 Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
    5 С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
    Новости партнеров