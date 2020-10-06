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    На 62% обеспечен колбасной продукцией внутренний рынок Казахстана

    6 Октября 2020, 09:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного производства на 62%. Об этом сообщил глава Минсельхоза Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «Импорт колбасной продукции составляет 33,3 тысячи тонн, при этом 85% завозится из соседней России. Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного производства на 62%. В целом, задача по насыщению внутреннего рынка колбасной продукцией будет реализована за счет финансирования мясоперерабатывающих предприятий на оборотные цели и стимулирования фермеров на сдачу скота для убоя», - сообщил Сапархан Омаров в ходе заседания Правительства.

    По данным Минсельхоза, на сегодня реализуется 9 проектов по строительству мясоперерабатывающих предприятий на 103 тысячи тонн, которые будут обеспечивать внутренний рынок колбасной продукцией.

    Напомним , Министерство сельского хозяйства сообщил о подготовке проекта Комплексного плана по насыщению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021-2023 годы.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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